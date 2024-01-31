Нуланд заявила, що американські авіаційні бомби вже прямують на фронт
Київ • УНН
Заступник Держсекретаря США оголосила, що американські керовані авіабомби малого діаметру зараз знаходяться на шляху до лінії фронту в Україні для продовження підтримки безпеки. За її словами, Вашингтон продовжує надавати Києву безпекову підтримку, зокрема, новим озброєнням.
Американські керовані авіабомби малого діаметру нині прямують на фронт. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час брифінгу у Києві, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За її словами, США продовжують надавати Україні безпекову підтримку, зокрема, новим озброєнням.
"Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку в усіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, як-от бомба малого діаметру (Small Diameter Bomb – ред.), яка вже на шляху до фронту", – зазначила Нуланд.
Також американська посадовиця додала, що США підтримують переродження як оборонно-промислового комплексу України, так і свого власного, щоб "гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу".
Також, за словами посадовиці Держдепу, з Україною працюють, зокрема, над зміцненням клімату для міжнародних інвестицій.
"Ми також працюємо разом, і ми говорили про це сьогодні, щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій і продовжувати розбудову українських інституцій, боротися з корупцією та витісняти тіньову економіку, щоб американські компанії та компанії з усього світу могли інвестувати в Україну. Очевидно, що перемога України життєво важлива тут, в Україні, але вона також життєво важлива для свободи та безпеки всіх нас", – заявила Вікторія Нуланд.
Нагадаємо
Як повідомило Politico, Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка, як очікується, прибуде в Україну вже в середу.