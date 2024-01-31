Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт

Американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас направляются на фронт. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время брифинга в Киеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, США продолжают оказывать Украине поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.

"Мы продолжаем оказывать поддержку безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, например бомба малого диаметра (Small Diameter Bomb - ред.), которая уже на пути к фронту", - отметила Нуланд.

Также американский чиновник добавила, что США поддерживают перерождение как оборонно-промышленного комплекса Украины, так и своего собственного, чтобы "гарантировать, что мы можем продолжать борьбу с теми, кто хочет украсть нашу свободу".

Также, по словам чиновницы Госдепа, с Украиной работают, в частности, над укреплением климата для международных инвестиций.

"Мы также работаем вместе, и мы говорили об этом сегодня, чтобы укрепить климат для международных инвестиций и продолжать развитие украинских институтов, бороться с коррупцией и вытеснять теневую экономику, чтобы американские компании и компании со всего мира могли инвестировать в Украину. Очевидно, что победа Украины жизненно важна здесь, в Украине, но она также жизненно важна для свободы и безопасности всех нас", - заявила Виктория Нуланд.

Напомним

Как сообщило Politico, Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая, как ожидается, прибудет в Украину уже в среду.