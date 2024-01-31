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У США назвали умову для продажу Туреччині новітніх винищувачів F-35

У США назвали умову для продажу Туреччині новітніх винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 25037 перегляди

США готові продати Туреччині винищувачі F-35, як тільки вона позбудеться російських систем протиповітряної оборони С-400, які стоять на її озброєнні.

США готові до угоди з Туреччиною щодо продажу винищувачів F-35, як тільки Анкара розв'яже питання щодо російських ЗРК С-400, які стоять на її озброєнні. Про це в інтерв’ю CNN Turk заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає УНН.

Деталі 

Вона підкреслила, що саме через  придбання Туреччиною російських С-400 США запровадили санкції проти турецького Управління оборонної промисловості.  

Очевидно, якщо ми зможемо розв'язати питання С-400, а ми хочемо це зробити, США будуть раді вітати Туреччину в сім'ї F-35. Але спочатку ми повинні розв'язати це питання (з С-400 – ред.), одночасно забезпечивши Туреччину сильною протиповітряною обороною

- пояснила Нуланд.

Вона також відповіла на запитання журналістки, яка зауважила, що Туреччина не могла отримати від Вашингтону комплекси Patriot. 

США схвалили продаж F-16 Туреччині27.01.24, 06:22 • 31494 перегляди

Ми були в процесі переговорів про продаж Patriot, і поки ці переговори тривали, Туреччина пішла в іншому напрямку

- зауважила заступниця держсекретаря США з політичних питань.

Довідково

Через рішення Туреччини купити С-400 у росії країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про секретні можливості F-35.

Нагадаємо

Чеська Республіка підписала угоду на суму 6,5 мільярдів доларів на придбання 24 винищувачів F-35 у США, що є найдорожчою покупкою в історії чеських збройних сил.

Винищувачі почнуть надходити в 2031 році, щоб замінити нинішній парк країни, який складається з орендованих у Швеції JAS-39 Gripen.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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