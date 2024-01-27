США схвалили продаж F-16 Туреччині
Київ • УНН
Державний департамент США санкціонував потенційний продаж 40 нових винищувачів F-16 і модернізаційних комплектів для існуючого парку F-16 Туреччини на суму 23 мільярди доларів. Це сталося невдовзі після того, як Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Паралельно Греція отримає 40 винищувачів F-35 з метою збалансувати відносини між двома союзниками по НАТО.
Держдепартамент дозволив можливий продаж Туреччини винищувачів F-16, комплектів модернізації та інших систем на $23 млрд. Про це пише Washington Post, передає УНН.
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Ймовірний продаж буде відповідати цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки підвищить потенціал та операційну сумісність військово-повітряних сил союзника по НАТО, який важливий для політичної та економічної стабільності в Європі
Зазначається, що цей крок був зроблений через кілька годин після того, як Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО.
Продаж Анкарі включає 40 нових літаків та обладнання для модернізації 79 винищувачів з вже існуючого турецького парку F-16. Паралеьно Греція отримає 40 одиниць F-35 Lightning II Joint Strike Fighters і відповідне обладнання.
Держдепартамент одночасно погодив продаж Туреччині та Греції намагаючись знайти баланс між двома членами альянсу з історією напружених відносин.
Нагадаємо
Швеція подала заявку 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Президент Туреччини Таїп Ердоган висловив незгоду зі вступом Швеції до НАТО. За словами турецької сторони Стокгольм захищає людей, яких Анкара вважає терористами.
Зі свого боку американські законодавці призупинили продаж винищувачів F-16 Туреччині доти, доки вона не підтвердить членство Швеції в Альянсі.
Туреччина просить США стримати обіцянки щодо продажу F-16 - Reuters27.12.23, 16:57 • 24270 переглядiв