США одобрили продажу F-16 Турции

Госдепартамент разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Вероятная продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе говорится в сообщении американской стороны.

Отмечается, что этот шаг был сделан через несколько часов после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Продажа Анкаре включает 40 новых самолетов и оборудование для модернизации 79 истребителей из уже существующего турецкого парка F-16. Параллельно Греция получит 40 единиц F-35 Lightning II Joint Strike Fighters и соответствующее оборудование.

Госдепартамент одновременно согласовал продажу Турции и Греции пытаясь найти баланс между двумя членами альянса с историей напряженных отношений.

Напомним,

Швеция подала заявку в 2022 году после вторжения России в Украину. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил несогласие со вступлением Швеции в НАТО. По словам турецкой стороны Стокгольм защищает людей, которых Анкара считает террористами.

Со своей стороны американские законодатели приостановили продажу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока она не подтвердит членство Швеции в Альянсе.

Турция просит США сдержать обещания по продаже F-16 - Reuters