Турция просит США сдержать обещания по продаже F-16 - Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил своему американскому коллеге Энтони Блинкену в телефонном разговоре в среду, что Турция ожидает, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии с их альянсом по НАТО и выполнят свои обещания по продаже Анкаре истребителей F-16. Об со ссылкой на т турецкий дипломатический источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Звонок был по просьбе американской стороны, на следующий день после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО, добавил источник. Генеральная ассамблея парламента страны также должна одобрить заявку на ее ратификацию.

"Фидан заявил, что в отношении продажи F-16 мы ожидаем, что администрация США и Конгресс США будут действовать в соответствии с духом альянса и сдержат данные обещания", - сказал источник.

Комитет парламента Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО