Комитет парламента Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО
Комитет по иностранным делам Турции одобрил законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО.
В столице БЭБ разоблачила сеть подпольных казино
Во время рейдов киевской ГСБЭП была разоблачена подпольная игорная сеть, изъято оборудование и возбуждено уголовное дело.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: ВАКС оставил без изменений меру пресечения одному из судей
ВАКС оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 2,5 млн грн для судьи Апелляционного суда Киева, подозреваемого во взятке в размере 35 000 долларов США.
россияне уже более двух часов обстреливают Херсон: в городе слышны громкие взрывы
Российские войска уже более двух часов ведут обстрел Херсона из различного вооружения. Горожан просят не выходить на улицы.
россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения
россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
Делегации со всего мира в этом году были в Одесской области: в обладминистрации назвали достижения
Всего в течение июня - декабря 2023 года в Одесской области было организовано более 50 международных мероприятий.
Дело Князева: ВАКС ограничил срок ознакомления по делу до 1 марта
ВАКС ограничил защиту по делу о взятке Всеволода Князева до 1 марта 2024 года; экс-главу суда поймали на взятке в $2,7 млн.
Атаки рф на Херсон продолжаются: в городе раздаются мощные взрывы
Российские войска усиливают атаки на Херсон, сообщается о мощных взрывах в городе. Жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Из-за срыва сроков работ: "Киевский метрополитен" разорвал соглашение о строительстве ветки метро на Виноградарь
Киевский метрополитен разорвал контракт с "Киевметростроем" на продление Сырецко-Печерской линии из-за нарушения сроков, несмотря на инвестиции в 4 миллиарда гривен.
Электронное резидентство: в Украине запустили бета-тест программы uResidency
Украина запускает бета-версию программы uResidency, которая позволяет иностранцам регистрировать бизнес и платить налоги онлайн, обещая низкие налоговые ставки и простоту работы. Федоров считает, что это будет способствовать развитию экономики и цифрового брендинга.