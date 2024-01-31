В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

США готовы к соглашению с Турцией по продаже истребителей F-35, как только Анкара решит вопрос по российским ЗРК С-400, которые стоят на ее вооружении. Об этом в интервью CNN Turk заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает УНН.

Детали

Она подчеркнула, что именно из-за приобретения Турцией российских С-400 США ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности.

Очевидно, если мы сможем решить вопрос С-400, а мы хотим это сделать, США будут рады приветствовать Турцию в семье F-35. Но сначала мы должны решить этот вопрос (с С-400 - ред.), одновременно обеспечив Турцию сильной противовоздушной обороной - пояснила Нуланд.

Она также ответила на вопрос журналистки, которая заметила, что Турция не могла получить от Вашингтона комплексы Patriot.

США одобрили продажу F-16 Турции

Мы были в процессе переговоров о продаже Patriot, и пока эти переговоры продолжались, Турция пошла в другом направлении - отметила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

Справочно

Из-за решения Турции купить С-400 у россии страна была исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о секретных возможностях F-35.

Напомним,

Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиарда долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил.

Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.