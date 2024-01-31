В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129729 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127291 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148184 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160843 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.

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В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  16042 просмотра
Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.

Новости Мира •   •  16534 просмотра
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января

Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.

УНН Lite •   •  17999 просмотра
Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января

Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

Наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, что, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, - показало австралийское исследование.

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Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети

На ВОТ Запорожской области сотрудникам больницы запрещают пользоваться социальными сетями и угрожают увольнением. Это попытка предотвратить утечку информации о потерях российских войск.

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россияне на ВОТ Запорожской области запретили врачам использовать соцсети

Как питаться в холодное время года: дали 14 советов

Платформа "Знаїмо" опубликовала советы по питанию в холодное время года.

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Как питаться в холодное время года: дали 14 советов

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано около 29 500 единиц электромобилей, что стало абсолютным рекордом.

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В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей в 2023 году

Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру

Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.

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Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру

Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах

Немецкая группа климатических активистов "Последнее поколение" объявила, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах. Вместо этого, начиная с марта, они будут организовывать крупные "собрания неповиновения", а также протестовать на местах добычи ископаемого топлива. Они имеют целью более непосредственно противостоять политикам и тем, кто принимает решения, ответственным за разрушение климата.

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Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя на дорогах