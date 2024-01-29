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Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 за рекордні 6,5 млрд дол.: підписано угоду

Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 за рекордні 6,5 млрд дол.: підписано угоду

Київ • УНН

 • 25310 перегляди

Чеська Республіка підписала угоду на суму 6,5 мільярдів доларів на придбання 24 винищувачів F-35 у США, що є найдорожчою покупкою в історії чеських збройних сил. Винищувачі почнуть надходити в 2031 році, щоб замінити нинішній парк країни, який складається з орендованих у Швеції JAS-39 Gripen.

Чехія закупить для армії 24 винищувачі п'ятого покоління F-35. За літаки виробництва американської компанії Lockheed Martin Чехія заплатить 150 млрд крон (понад 6,5 млрд доларів), що є найдорожчою покупкою армії Чехії в історії, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Як вказано, сьогодні у Празі контракт скріпили своїми підписами міністр оборони Чехії Яна Чернохова та посол США у Чехії Біджан Сабет.

Перші винищувачі повинні прибути до Чехії в 2031 р., постачання завершиться до 2035 р. Американські машини замінять шведські JAS-39 Gripen, які Чехія орендує у Швеції за 1,7 млрд крон на рік.

Придбання 24 літаків F-35A Lightning II було схвалено урядом країни наприкінці вересня минулого року. Згідно з попередніми заявами Чернохової, у суму угоди включено всі витрати на підготовку експлуатації військових літаків у Чехії.

"Підписання меморандуму про придбання винищувачів F-35 Lightning II для Армії Чеської Республіки є ще одним важливим кроком у стратегічному проекті, який забезпечить оборону Чехії у довгостроковій перспективі. Саме так, як ми обіцяли перед виборами. Тим самим ми виконуємо програмну заяву уряду. Ми робимо те, що слід", – написав у мережі Х прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

Доповнення

Опозиційні партії критикують закупівлю F-35. На думку партії ANO, слід продовжити обговорення найбільш відповідного та економічно прийнятного варіанта забезпечення безпеки повітряного простору країни та виконання завдань НАТО, а рішення про купівлю слід відкласти на рік чи два.

Словаччина веде переговори зі США про купівлю систем ППО Patriot29.01.24, 01:02 • 29691 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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