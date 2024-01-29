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Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 14:06  •  11730 просмотра

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Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.

Чехия закупит для армии 24 истребителя пятого поколения F-35. За самолеты производства американской компании Lockheed Martin Чехия заплатит 150 млрд крон (более 6,5 млрд долларов), что является самой дорогой покупкой армии Чехии в истории, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Как указано, сегодня в Праге контракт скрепили своими подписями министр обороны Чехии Яна Чернохова и посол США в Чехии Биджан Сабет.

Первые истребители должны прибыть в Чехию в 2031 г., поставка завершится к 2035 г. Американские машины заменят шведские JAS-39 Gripen, которые Чехия арендует у Швеции за 1,7 млрд крон в год.

Приобретение 24 самолетов F-35A Lightning II было одобрено правительством страны в конце сентября прошлого года. Согласно предварительным заявлениям Черноховой, в сумму сделки включены все расходы на подготовку эксплуатации военных самолетов в Чехии.

"Подписание меморандума о приобретении истребителей F-35 Lightning II для Армии Чешской Республики является еще одним важным шагом в стратегическом проекте, который обеспечит оборону Чехии в долгосрочной перспективе. Именно так, как мы обещали перед выборами. Тем самым мы выполняем программное заявление правительства. Мы делаем то, что следует", - написал в сети Х премьер-министр страны Петр Фиала.

Дополнение

Оппозиционные партии критикуют закупку F-35. По мнению партии ANO, следует продолжить обсуждение наиболее подходящего и экономически приемлемого варианта обеспечения безопасности воздушного пространства страны и выполнения задач НАТО, а решение о покупке следует отложить на год или два.

Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot28 январь 2024, 23:02 • 26791 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 за рекордні 6,5 млрд дол.: підписано угоду
Czech Republic to buy 24 F-35 fighters from the US for a record $6.5 billion: agreement signed
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Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение

Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.

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