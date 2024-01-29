Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение
Киев • УНН
Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.
Чехия закупит для армии 24 истребителя пятого поколения F-35. За самолеты производства американской компании Lockheed Martin Чехия заплатит 150 млрд крон (более 6,5 млрд долларов), что является самой дорогой покупкой армии Чехии в истории, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Детали
Как указано, сегодня в Праге контракт скрепили своими подписями министр обороны Чехии Яна Чернохова и посол США в Чехии Биджан Сабет.
Первые истребители должны прибыть в Чехию в 2031 г., поставка завершится к 2035 г. Американские машины заменят шведские JAS-39 Gripen, которые Чехия арендует у Швеции за 1,7 млрд крон в год.
Приобретение 24 самолетов F-35A Lightning II было одобрено правительством страны в конце сентября прошлого года. Согласно предварительным заявлениям Черноховой, в сумму сделки включены все расходы на подготовку эксплуатации военных самолетов в Чехии.
"Подписание меморандума о приобретении истребителей F-35 Lightning II для Армии Чешской Республики является еще одним важным шагом в стратегическом проекте, который обеспечит оборону Чехии в долгосрочной перспективе. Именно так, как мы обещали перед выборами. Тем самым мы выполняем программное заявление правительства. Мы делаем то, что следует", - написал в сети Х премьер-министр страны Петр Фиала.
Дополнение
Оппозиционные партии критикуют закупку F-35. По мнению партии ANO, следует продолжить обсуждение наиболее подходящего и экономически приемлемого варианта обеспечения безопасности воздушного пространства страны и выполнения задач НАТО, а решение о покупке следует отложить на год или два.
Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot28 январь 2024, 23:02 • 26791 просмотр
Чехия закупит у США 24 истребителя F-35 за рекордные 6,5 млрд долл.: подписано соглашение
Чешская Республика подписала соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов на приобретение 24 истребителей F-35 у США, что является самой дорогой покупкой в истории чешских вооруженных сил. Истребители начнут поступать в 2031 году, чтобы заменить нынешний парк страны, который состоит из арендованных у Швеции JAS-39 Gripen.
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов
Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.
Деньги на крови: суд взял под стражу экс-чиновника Одесской "экстренки"
Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего и. о. директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александра Михайленко до 18 марта 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.
"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию
Польский министр ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность введения односторонних ограничений на импорт из Украины, если решение Еврокомиссии, которая может принять решение о продлении правил либерализации торговли с Украиной уже на этой неделе, будет недостаточным.
В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству
Министерство здравоохранения призывает украинцев сдать кровь, поскольку в 8 городах Украины существует насущная потребность во всех группах крови.
В Центре противодействия дезинформации предупредили о фейковых сообщениях от якобы Офиса Президента о "прекращении огня с рф"
Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о фейковых сообщениях о прекращении огня от якобы Офиса Президента. Они имеют целью негативно повлиять на моральный дух украинцев и доверие к руководству государства.
"Shahed-136" получили новую версию боевой части российского производства - СМИ
СМИ сообщают, что Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства.