Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot

Словакия ведет переговоры с США по закупке зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время выступления по Словацкому телевидению, передает УНН.

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Сейчас ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot заявил политик.

По его словам, республика нуждается в системах противовоздушной обороны для защиты своего воздушного пространства.

Министр обороны Словакии также отметил, что Словакия планирует получить от Соединенных Штатов скидку на вооружение.

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