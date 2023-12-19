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Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 16:25  •  20950 просмотра

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Украина получит несколько новых оборонных систем Patriot для защиты зимой, заявил Президент

Украина получит несколько новых систем Patriot, которые будут защищать страну зимой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"То, что происходит с усилением украинской ПВО - это важно, очень важно. Эта зима другая. Она также с вызовами, к сожалению с потерями, но все же с меньшими. Мы становимся, что месяца мощнее", - сказал Зеленский.

Он заявил, что у него была серьезная командировка с его командой.

"Не буду говорить количество, несколько  новых систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Обещал не говорить количество до того времени, пока не будут защищать", - отметил Зеленский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Зеленський анонсував нові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони України взимку
Zelensky announces new Patriot systems to strengthen Ukraine's air defense in winter
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