Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой

Украина получит несколько новых систем Patriot, которые будут защищать страну зимой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"То, что происходит с усилением украинской ПВО - это важно, очень важно. Эта зима другая. Она также с вызовами, к сожалению с потерями, но все же с меньшими. Мы становимся, что месяца мощнее", - сказал Зеленский.

Он заявил, что у него была серьезная командировка с его командой.

"Не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут в Украине защищать наше государство зимой. Обещал не говорить количество до того времени, пока не будут защищать", - отметил Зеленский.