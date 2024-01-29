Словаччина веде переговори зі США про купівлю систем ППО Patriot
Київ • УНН
Словаччина веде переговори зі Сполученими Штатами про придбання зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони Словаччини оголосив про переговори і плани отримати знижку на зброю.
Словаччина веде переговори зі США щодо закупівлі зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк під час виступу по Словацькому телебаченню, передає УНН.
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Зараз ведуться переговори зі США про закупівлю ЗРК Patriot
За його словами, республіка потребує систем протиповітряної оборони для захисту свого повітряного простору.
Міністр оборони Словаччини також відзначив, що Словаччина планує отримати від Сполучених Штатів знижку на озброєння.
Зеленський анонсував нові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони України взимку19.12.23, 18:25 • 31579 переглядiв