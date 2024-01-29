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Словаччина веде переговори зі США про купівлю систем ППО Patriot

Словаччина веде переговори зі США про купівлю систем ППО Patriot

Київ • УНН

 • 29692 перегляди

Словаччина веде переговори зі Сполученими Штатами про придбання зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони Словаччини оголосив про переговори і плани отримати знижку на зброю.

Словаччина веде переговори зі США щодо закупівлі зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк під час виступу по Словацькому телебаченню, передає УНН.

Деталі

Зараз ведуться переговори зі США про закупівлю ЗРК Patriot

 заявив політик.

За його словами, республіка потребує систем протиповітряної оборони для захисту свого повітряного простору.

Міністр оборони Словаччини також відзначив, що Словаччина планує отримати від Сполучених Штатів знижку на озброєння.

Зеленський анонсував нові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони України взимку19.12.23, 18:25 • 31579 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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robert-kaliniakРоберт Каліняк
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