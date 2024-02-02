Єрмак обговорив із Салліваном поточну ситуацію на фронті та допомогу Україні
Київ • УНН
Під час телефонної розмови Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та необхідність зміцнення системи протиповітряної оборони країни від російських атак.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої сторони, зокрема, обговорили поточну ситуацію на фронті та допомогу Україні. Про це Єрмак повідомив у Telegram, пише УНН.
Провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.Відзначив результативність своєї нещодавньої зустрічі із в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторією Нуланд та заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві,
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Зазначається, що Єрмак разом з Салліваном обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російського вторгнення. Зокрема, вони розглянули актуальні потреби української армії.
Єрмак також наголосив, що потреба в посиленні української системи ППО залишається надзвичайно гострою, оскільки населені пункти України щодня і вночі потерпають від російських повітряних атак.
Своєю чергою Джейк Салліван привітав Україну та усю команду Президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
Він зазначив, що Адміністрація Президента США веде активний діалог з конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу США щодо ухвалення фінансування для України,
Очільник ОП подякував Джейку Саллівану, усій команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та усьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться на свободу і демократію у Європі.
Єрмак та Нуланд: говорили про оборонну підтримку й подальшу співпрацю України та США31.01.24, 23:49 • 106301 перегляд