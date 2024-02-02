Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого стороны, в частности, обсудили текущую ситуацию на фронте и помощь Украине. Об этом Ермак сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, отметил результативность своей недавней встречи с и. о. первого заместителя государственного секретаря США, заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Викторией Нуланд и заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофером Смитом в Киеве, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Ермак вместе с Салливаном обсудили текущую ситуацию на фронте и действия Сил обороны Украины для отпора российскому вторжению. В частности, они рассмотрели актуальные потребности украинской армии.

Ермак также отметил, что потребность в усилении украинской системы ПВО остается чрезвычайно острой, поскольку населенные пункты Украины ежедневно и ночью страдают от российских воздушных атак.

В свою очередь Джейк Салливан поздравил Украину и всю команду Президента Владимира Зеленского с решением лидеров Евросоюза о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Он отметил, что Администрация Президента США ведет активный диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы достичь согласия Конгресса США относительно принятия финансирования для Украины, - отмечается в сообщении.

Глава ОП поблагодарил Джейка Салливана, всю команду Президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса Соединенных Штатов и весь американский народ за постоянное внимание и неизменную поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и борется за свободу и демократию в Европе.

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