Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине
Во время телефонного разговора Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны страны от российских атак.
Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол
По словам Сергея Корсунского, Япония не принимала решение о передаче Украине ракет Patriot, поскольку является только производителем ракетных систем и передает их США. Что будет дальше происходить с этими ракетами не касается японско-украинских отношений. Это компетенция Соединенных штатов.
Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке
Против чиновника Нацбанка возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебным положением.
рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк
По оценкам спикера Сил обороны юга Украины, рф сосредоточила более 70 000 военных на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях.
Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова
Бывший командир и 3 офицера крымского "Беркута" обвиняются в государственной измене и пособничестве аннексии Крыма Россией путем захвата огнестрельного оружия и блокирования дорог в 2014 году.
Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины
российские войска все чаще используют баллистические ракеты в атаках на Украину, поскольку их труднее сбить противовоздушной обороне, чем крылатые ракеты и беспилотники.
Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года
Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что функции генеративного ИИ станут доступными для клиентов позже в 2024 году.
В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго
Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения
Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк
Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.