Times: Нуланд хотіла примирити Зеленського і Залужного
Київ • УНН
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запропонувала залагодити розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та начальником Генштабу ЗСУ Залужним через намір Зеленського звільнити генерала.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд пропонувала згладити розбіжності між президентом Зеленським та головкомом ЗСУ Залужним, коли дізналася про наміри глави держави відправити генерала у відставку. Про це повідомляє газета Times із посиланням на поінформовані джерела, передає УНН.
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За даними видання, після витоку інформації про зняття Залужного Нуланд і посол США в Україні Бріджіт Брінк зустрілися 31 січня в Києві з міністром оборони України Рустемом Умеровим.
За словами джерела, Умеров пояснив майбутню заміну Залужного тим, що генерал не надав офісу Зеленського плани військової кампанії на 2024 рік. Він також повідомив, що Залужний скептично ставиться до наказів та публічних заяв Зеленського, вважаючи їх нереалістичними, і, крім того, вів прямі переговори з союзниками щодо постачання зброї, виключивши з цього процесу міністерство оборони.
Джерела повідомили, що Нуланд була незадоволена зняттям Залужного з посади і запропонувала "згладити розбіжності" між сторонами.
"На цьому тлі не дивно, що напруга між двома вищими лідерами України досягла точки кипіння. Однак вибір Зеленським у якості нового головнокомандувача генерала Сирського, колишнього командувача Сухопутними військами України, передбачає наявність іншого порядку денного
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, де пояснив своє рішення щодо звільнення Залужного08.02.24, 23:00 • 38233 перегляди
Контекст
8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України. На цю посаду призначено генерал-полковника Олександра Сирського.