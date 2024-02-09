Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  102879 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  120068 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  126785 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  126927 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  154495 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  166142 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  189274 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  237319 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  254437 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234570 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.

Война •   •  4173 просмотра
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.

Криминал и ЧП •   •  3099 просмотра
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.

Экономика •   •  5471 просмотра
Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины

Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.

Спорт •   •  5098 просмотра
Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира

"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Змиев Харьковской области, вызвав пожар, но никто не пострадал.

Война •   •  7739 просмотра
"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров

Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.

Новости Мира •   •  7898 просмотра
В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров

В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения

Херсон находится под интенсивными обстрелами российских войск из различных видов оружия.

Война •   •  11266 просмотра
В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения

Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными

Благодаря сотрудничеству с ОАЭ и другими друзьями Украины, удалось вернулть домой еще 100 защитников из российского плена, а общее количество возвращенных с начала войны составляет 3135 человек.

Война •   •  11241 просмотра
Буданов рассказал, кто и как способствовал крайнему обмену военнопленными

Пентагон: мы уже сотрудничаем с новым командующим ВСУ Александром Сырским

Пентагон заявил, что будет эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.

Война •   •  14392 просмотра
Пентагон: мы уже сотрудничаем с новым командующим ВСУ Александром Сырским

В Грузии парламент утвердил новый состав правительства

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с 45-летним Ираклием Кобахидзе 84 голосами "за" и 10 "против".

Новости Мира •   •  12529 просмотра
В Грузии парламент утвердил новый состав правительства