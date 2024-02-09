Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предлагала сгладить разногласия между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным, когда узнала о намерениях главы государства отправить генерала в отставку. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на информированные источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, после утечки информации о снятии Залужного Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам источника, Умеров объяснил будущую замену Залужного тем, что генерал не предоставил офису Зеленского планы военной кампании на 2024 год. Он также сообщил, что Залужный скептически относится к приказам и публичным заявлениям Зеленского, считая их нереалистичными, и, кроме того, вел прямые переговоры с союзниками по поставкам оружия, исключив из этого процесса министерство обороны.

Источники сообщили, что Нуланд была недовольна снятием Залужного с должности и предложила "сгладить разногласия" между сторонами.

"На этом фоне неудивительно, что напряжение между двумя высшими лидерами Украины достигло точки кипения. Однако выбор Зеленским в качестве нового главнокомандующего генерала Сырского, бывшего командующего Сухопутными войсками Украины, предполагает наличие другой повестки дня отмечают журналисты.

Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного

Контекст

8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На эту должность назначен генерал-полковник Александр Сырский.