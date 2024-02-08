Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного

Вечером 8 февраля прошла закрытая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с журналистами. Главной темой закрытой пресс-конференции стала тема увольнения с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного, и назначения на его место Александра Сырского. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает УНН.

Ключевая тема (встречи - ред.) была смена Главнокомандующего. Президент объяснял свою логику этого важного события. - сообщил журналист.

Детали

Журналист отметил, что общался Президент с медийщиками в течение двух часов, и большая часть времени была посвящена именно теме нашумевших в обществе кадровых изменений в ВСУ.

Зеленский объяснил, чем руководствовался принимая решение об отстранении от должности генерала Залужного и назначении на его место бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Впрочем, аргументов Президента об увольнении Залужного журналист не пересказал, ведь формат встречи предусматривает ограничения по разглашению информации с нее.

Также на этой пресс-конференции затронули вопрос слежки за командой Бигус.Инфо,. Участники также прошлись по вопросам насущных международной политики, помощи западных партнеров и внутренних вопросах.

Контекст

Вечером 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Александра Сырского. Другим указом Сырский был уволен с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.