Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, де пояснив своє рішення щодо звільнення Залужного

Ввечері 8 лютого пройшла закрита зустріч Президента України Володимира Зеленського із журналістами. Головною темою закритої пресконференції стала тема звільнення з посади Главкома ЗСУ Валерія Залужного, й призначення на його місце Олександра Сирського. Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач, передає УНН.

Ключова тема (зустрічі – ред.) була зміна Головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї важливої події. – повідомив журналіст.

Деталі

Журналіст зазначив, що спілкувався президент із медійниками впродовж двох годин, і більша частина часу була присвячена саме темі нашумілих у суспільстві кадрових змін в ЗСУ.

Зеленський пояснив, чим керувався, коли ухвалював рішення про усунення з посади генерала Залужного й призначення на його місце колишнього командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Втім, аргументів Президента щодо звільнення Залужного журналіст не переповів, адже формат зустрічі передбачає обмеження щодо розголошення інформації з неї.

Також на цій пресконференції зачепили питання стеження за командою Бігус.Інфо. Учасники обговорили питання міжнародної політики, допомоги західних партнерів й внутрішні питання.

Контекст

Ввечері 8 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського. Іншим указом Сирського було звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.

Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.