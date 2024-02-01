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Спікер Палати представників США сказав, що законопроект про кордон і допомогу Україні "ймовірно" розділять - ЗМІ

Спікер Палати представників США сказав, що законопроект про кордон і допомогу Україні "ймовірно" розділять - ЗМІ

Київ • УНН

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив лідерам парламентів країн Балтії, що законопроект про додаткову допомога США для України та реформи політики щодо кордону буде розділено, а остаточне рішення буде залежати від пропозицій учасників переговорів у Сенаті.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що додатковий законопроект президента США Джо Байдена щодо національної безпеки, який включає допомогу Україні, "імовірно" буде розділено через побоювання з приводу реформ політики щодо кордону, з посиланням на джерело повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Джонсон, як повідомляється, сказав, що рішення зрештою залежатиме від тексту щодо кордону, який буде запропоновано переговорниками в Сенаті США, про що він повідомив високопоставленим європейським законодавцям.

The Hill звернулася до офісу Джонсона за коментарями. Про висловлювання спікера вперше повідомило видання Semafor. Представник Джонсона Радж Шах повідомив Semafor, що коментарі були зроблені у гіпотетичному контексті.

Ці зауваження, як зазначається, пролунали в той момент, коли Джонсон та інші республіканці дали зрозуміти, що угода Сенату США, згідно з якою допомога Україні поєднуватиметься зі змінами в міграційній політиці і політиці щодо кордону, буде "мертвою після надходження" до Палати представників США, якщо текст законопроекту відповідатиме повідомленням про його зміст.

Колишній президент США Дональд Трамп, зазначає видання, закликав республіканців відмовитись від будь-якої двопартійної угоди щодо кордону, щоб позбавити президента Байдена перемоги у законодавчих органах. Демократи звинуватили республіканців у зриві угоди через бажання допомогти Трампу у його боротьбі з Байденом у 2024 році, але раніше цього тижня Джонсон заявив, що це твердження було "абсурдним".

"У той час, як республіканці в Палаті представників дедалі частіше виступають проти збільшення допомоги Україні, союзники в Європі висловили впевненість, що Джонсон і більшість у Конгресі підтримують продовження допомоги США Україні", - зазначає видання.

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Сенатор-демократ Кріс Мерфі, один із учасників переговорів щодо реформи політики щодо кордону, заявив, що, як і раніше, існує консенсус щодо збереження реформ політики щодо кордону в межах більшого додаткового законопроекту щодо національної безпеки, яке включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"У нас є угода. Я думаю, що серйозніша проблема, яку ми намагаємося вирішити, полягає в тому, чи є на республіканській конференції голоси, щоб ухвалити це", - сказав Мерфі.

"Я думаю, що вимоги об'єднати кордон та Україну були досить послідовними не лише у Сенаті, а й у Палаті представників", - додав він.

Три очільники парламентів країн Балтії поговорили з групою журналістів у середу вранці і заявили, що зустріч із Джонсоном була позитивною і що він висловив підтримку США Україні.

Спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар заявив, що спікер Палати представників висловив "готовність" надати американську допомогу Україні, заявивши, що "має бути спосіб знайти вирішення проблем" і "внутрішніх питань", що стоять на шляху. "Він висловив готовність працювати над рішенням, щоби продовжити допомогу Україні", - сказав Хуссар.

Спікер парламенту Латвії Дайга Мієріня заявила, що лідери країн Балтії впевнені, що в Конгресі існує більшість підтримки надання допомоги Україні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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