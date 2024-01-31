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Генсек НАТО про зустріч зі спікером Палати представників США: погодилися з важливістю меседжу путіну, що він не виграє війну в Україні

Генсек НАТО про зустріч зі спікером Палати представників США: погодилися з важливістю меседжу путіну, що він не виграє війну в Україні

Київ • УНН

 • 25610 перегляди

Генеральний секретар НАТО і спікер Палати представників Конгресу США погодились з важливістю надіслати путіну чіткий сигнал про те, що він не виграє війну в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, підбиваючи підсумки зустрічі зі спікером Палати представників США республіканцем Майком Джонсоном, заявив, що сторони погодилися щодо важливості надіслати чітке повідомлення російському президенту володимиру путіну про те, що він не виграє свою агресивну війну в Україні, передає УНН.

Ми зі спікером Джонсоном погодилися щодо важливості надіслати чіткий меседж президенту путіну про те, що він не виграє свою агресивну війну в Україні. Ми згодні з необхідністю збільшення інвестицій у оборону та посилення НАТО. НАТО добре для Європи та США

- написав Столтенберг у X 31 січня.

У докладнішій заяві, оприлюдненій пресслужбою НАТО, Столтенбер вказав, що сторони "обговорили важливість спрямування чіткого і рішучого меседжу президенту путіну про те, що він не виграє своєї агресивної війни в Україні, а також обговорили зростаючу загрозу і виклик з боку Китаю, погодившись, що спільна робота в НАТО робить нас краще підготовленими до зростання глобальної конкуренції".

Генсек НАТО та керівництво Конгресу США провели переговори, де піднімали тему України та інші ключові питання безпеки31.01.24, 13:30 • 22429 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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