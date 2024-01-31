Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи со спикером Палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном, заявил, что стороны согласились относительно важности послать четкое сообщение российскому президенту владимиру путину о том, что он не выиграет свою агрессивную войну в Украине, передает УНН.

Мы со спикером Джонсоном согласились о важности послать четкий месседж президенту путину о том, что он не выиграет свою агрессивную войну в Украине. Мы согласны с необходимостью увеличения инвестиций в оборону и усиления НАТО. НАТО хорошо для Европы и США - написал Столтенберг в X 31 января.

В более подробном заявлении, обнародованном пресс-службой НАТО, Столтенберг указал, что стороны "обсудили важность направления четкого и решительного месседжа президенту путину о том, что он не выиграет своей агрессивной войны в Украине, а также обсудили растущую угрозу и вызов со стороны Китая, согласившись, что совместная работа в НАТО делает нас лучше подготовленными к росту глобальной конкуренции".

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности