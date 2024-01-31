Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 30 января 2024 года, встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса. Об этом сообщает сайт НАТО, пишет УНН.

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По итогам встречи генеральный секретарь подчеркнул, что сильный Альянс отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и что благодаря НАТО США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство. Он также указал на важность сохранения силы НАТО посредством увеличения оборонных инвестиций, приветствуя их увеличение во всех странах - членах Альянса за последние годы. Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Столтенберг встречался также с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и провел дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии. В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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