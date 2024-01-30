Создание международной рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины: Зеленский встретился с экс-генсеком НАТО Расмуссеном

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах, председателем - основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Расмуссена за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил важность Совместной декларации о поддержке Украины, которую страны "Большой семерки" одобрили на саммите НАТО в Вильнюсе, и подчеркнул необходимость заключения двусторонних соглашений о безопасности обязательства в соответствии с этой декларацией. Первое такое соглашение уже подписано с Великобританией, продолжаются переговоры о заключении соответствующих документов с рядом других стран.

"Спасибо вашей с Андреем Ермаком группе за помощь в создании проекта Киевского договора по безопасности, который лег в основу Вильнюсской декларации и предусматривает такие серьезные обязательства по безопасности. Уже есть первые результаты: с Великобританией подписан очень важный документ по безопасности. Продолжается работа с другими государствами. Надеюсь на результат в ближайшее время", - отметил Президент.

Со своей стороны экс-генсек Альянса отметил усилия Зеленского, благодаря которому ситуация в Украине остается в топе мировой повестки дня.

Как сообщили в ОП, Андерс Фог Расмуссен и Андрей Ермак рассказали Президенту о планах по созданию международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Зеленский выразил надежду, что эта рабочая группа будет способствовать интеграции нашей страны в евроатлантическое пространство безопасности. По его словам, Украина как будущий член НАТО сможет значительно усилить потенциал Альянса, поскольку украинская армия имеет бесценный опыт ведения полномасштабной войны против россии.