Создание международной рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины: Зеленский встретился с экс-генсеком НАТО Расмуссеном
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, чтобы обсудить обязательства Украины по безопасности и путь к евроатлантической интеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах, председателем - основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Глава государства поблагодарил Расмуссена за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил важность Совместной декларации о поддержке Украины, которую страны "Большой семерки" одобрили на саммите НАТО в Вильнюсе, и подчеркнул необходимость заключения двусторонних соглашений о безопасности обязательства в соответствии с этой декларацией. Первое такое соглашение уже подписано с Великобританией, продолжаются переговоры о заключении соответствующих документов с рядом других стран.
"Спасибо вашей с Андреем Ермаком группе за помощь в создании проекта Киевского договора по безопасности, который лег в основу Вильнюсской декларации и предусматривает такие серьезные обязательства по безопасности. Уже есть первые результаты: с Великобританией подписан очень важный документ по безопасности. Продолжается работа с другими государствами. Надеюсь на результат в ближайшее время", - отметил Президент.
Со своей стороны экс-генсек Альянса отметил усилия Зеленского, благодаря которому ситуация в Украине остается в топе мировой повестки дня.
Как сообщили в ОП, Андерс Фог Расмуссен и Андрей Ермак рассказали Президенту о планах по созданию международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.
Зеленский выразил надежду, что эта рабочая группа будет способствовать интеграции нашей страны в евроатлантическое пространство безопасности. По его словам, Украина как будущий член НАТО сможет значительно усилить потенциал Альянса, поскольку украинская армия имеет бесценный опыт ведения полномасштабной войны против россии.
Создание международной рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины: Зеленский встретился с экс-генсеком НАТО Расмуссеном
Президент Зеленский встретился с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, чтобы обсудить обязательства Украины по безопасности и путь к евроатлантической интеграции.
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