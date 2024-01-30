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Створення міжнародної робочої групи з євроатлантичної інтеграції України: Зеленський зустрівся із ексгенсеком НАТО Расмуссеном

Створення міжнародної робочої групи з євроатлантичної інтеграції України: Зеленський зустрівся із ексгенсеком НАТО Расмуссеном

Київ • УНН

 • 74734 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, щоб обговорити безпекові зобов'язання України та шлях до євроатлантичної інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках, головою – засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в нашій країні з візитом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни "Великої сімки" схвалили на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності укладення двосторонніх угод про безпекові зобов’язання відповідно до цієї декларації. Перша така угода вже підписана з Великою Британією, тривають переговори щодо укладення відповідних документів із низкою інших країн. 

"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", – зазначив Президент. 

Зі свого боку ексгенсек Альянсу відзначив зусилля Зеленського, завдяки якому ситуація в Україні залишається в топі світового порядку денного.

Як повідомили в ОП, Андерс Фог Расмуссен та Андрій Єрмак розповіли Президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір. За його словами, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти росії.

Антоніна Туманова

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