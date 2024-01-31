Генсек НАТО та керівництво Конгресу США провели переговори, де піднімали тему України та інші ключові питання безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 30 січня 2024 року, зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу. Про це повідомляє сайт НАТО, пише УНН.

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За підсумками зустрічі генеральний секретар наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і що завдяки НАТО США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Він також вказав на важливість збереження сили НАТО за допомогою збільшення оборонних інвестицій, вітаючи їх збільшення в усіх країнах - членах Альянсу за останні роки. Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи.

Столтенберг зустрічався також з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і провів дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії. На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО і керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

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