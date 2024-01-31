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Генсек НАТО та керівництво Конгресу США провели переговори, де піднімали тему України та інші ключові питання безпеки

Київ • УНН

 • 22429 перегляди

Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 30 січня 2024 року, зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу. Про це повідомляє сайт НАТО, пише УНН.

Деталі

За підсумками зустрічі генеральний секретар наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і що завдяки НАТО США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Він також вказав на важливість збереження сили НАТО за допомогою збільшення оборонних інвестицій, вітаючи їх збільшення в усіх країнах - членах Альянсу за останні роки. Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи.

Столтенберг зустрічався також з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом і провів дискусії щодо України з низкою представників Республіканської партії. На завершення він зустрівся зі співголовами Парламентської асамблеї НАТО і керівництвом Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Створення міжнародної робочої групи з євроатлантичної інтеграції України: Зеленський зустрівся із ексгенсеком НАТО Расмуссеном30.01.24, 17:40 • 74734 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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