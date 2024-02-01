Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что дополнительный законопроект президента США Джо Байдена по национальной безопасности, который включает помощь Украине, "вероятно" будет разделен из-за опасений по поводу реформ политики в отношении границы, со ссылкой на источник сообщает The Hill, пишет УНН.

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Джонсон, как сообщается, сказал, что решение в конечном итоге будет зависеть от текста по границе, который будет предложен переговорщиками в Сенате США, о чем он сообщил высокопоставленным европейским законодателям.

The Hill обратилась в офис Джонсона за комментариями. О высказываниях спикера впервые сообщило издание Semafor. Представитель Джонсона Радж Шах сообщил Semafor, что комментарии были сделаны в гипотетическом контексте.

Эти замечания, как отмечается, прозвучали в тот момент, когда Джонсон и другие республиканцы дали понять, что соглашение Сената США, согласно которому помощь Украине будет сочетаться с изменениями в миграционной политике и политике в отношении границы, будет "мертвым после поступления" в Палату представителей США, если текст законопроекта будет соответствовать сообщениям о его содержании.

Бывший президент США Дональд Трамп, отмечает издание, призвал республиканцев отказаться от любого двухпартийного соглашения по границе, чтобы лишить президента Байдена победы в законодательных органах. Демократы обвинили республиканцев в срыве соглашения из-за желания помочь Трампу в его борьбе с Байденом в 2024 году, но ранее на этой неделе Джонсон заявил, что это утверждение было "абсурдным".

"В то время, как республиканцы в Палате представителей все чаще выступают против увеличения помощи Украине, союзники в Европе выразили уверенность, что Джонсон и большинство в Конгрессе поддерживают продолжение помощи США Украине", - отмечает издание.

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Сенатор-демократ Крис Мерфи, один из участников переговоров по реформе политики в отношении границы, заявил, что по-прежнему существует консенсус по сохранению реформ политики в отношении границы в рамках большего дополнительного законопроекта по национальной безопасности, которое включает помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"У нас есть соглашение. Я думаю, что более серьезная проблема, которую мы пытаемся решить, заключается в том, есть ли на республиканской конференции голоса, чтобы принять это", - сказал Мерфи.

"Я думаю, что требования объединить границу и Украину были достаточно последовательными не только в Сенате, но и в Палате представителей", - добавил он.

Три главы парламентов стран Балтии поговорили с группой журналистов в среду утром и заявили, что встреча с Джонсоном была положительной и что он выразил поддержку США Украине.

Спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар заявил, что спикер Палаты представителей выразил "готовность" предоставить американскую помощь Украине, заявив, что "должен быть способ найти решение проблем" и "внутренних вопросов", стоящих на пути. "Он выразил готовность работать над решением, чтобы продолжить помощь Украине", - сказал Хуссар.

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня заявила, что лидеры стран Балтии уверены, что в Конгрессе существует большинство поддержки предоставления помощи Украине.

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