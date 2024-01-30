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Білий дім сподівається, що Конгрес узгодить додаткове фінансування для України – Кірбі

Білий дім сподівається, що Конгрес узгодить додаткове фінансування для України – Кірбі

Київ • УНН

 • 79052 перегляди

Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткові 60 мільярдів доларів, запитаних у жовтні, щоб продовжити лідерство США у підтримці військових потреб України у боротьбі з росією.

У Білому домі заявили, що сподіваються на те, що попри суперечки на Капітолійському пагорбі, Конгресу вдасться узгодити додаткове фінансування для України. Відтак США зможуть повернутись до світового лідерства у підтримці України. Про це пише Голос Америки із посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, передає УНН.

Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України. Але знову ж таки, лідерам в Європі та інших місцях світу можна пробачити, що вони думають, як їм підтримати Україну у разі, якщо США не зможуть цього зробити через те, що відбувається на Капітолійському пагорбі. 

– заявив Джон Кірбі.

Деталі

Таку заяву Кірбі зробив в контексті питань про заяви світових лідерів, пов'язані із сумнівами у тому, що США продовжать фінансової підтримки України.

Кірбі також наголосив, що запит на додаткове фінансування на суму 60 мільярдів доларів було подане ще у жовтні. За його словами, сума допомоги була узгоджена з Україною, зважаючи на військові потреби.

Як повідомляв Голос Америки, від США, які очолюють міжнародну контактну групу з допомоги Україні у форматі "Рамштайн", вперше під час зустрічі не було оголошень про передачу зброї Україні.

Генсек НАТО Столтенберг приїхав в США: домовлятиметься про підтримку України30.01.24, 11:38 • 26184 перегляди

Нагадаємо

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою. Таку заяву Блінкен зробив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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