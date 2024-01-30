Білий дім сподівається, що Конгрес узгодить додаткове фінансування для України – Кірбі

У Білому домі заявили, що сподіваються на те, що попри суперечки на Капітолійському пагорбі, Конгресу вдасться узгодити додаткове фінансування для України. Відтак США зможуть повернутись до світового лідерства у підтримці України. Про це пише Голос Америки із посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, передає УНН.

Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України. Але знову ж таки, лідерам в Європі та інших місцях світу можна пробачити, що вони думають, як їм підтримати Україну у разі, якщо США не зможуть цього зробити через те, що відбувається на Капітолійському пагорбі. – заявив Джон Кірбі.

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Таку заяву Кірбі зробив в контексті питань про заяви світових лідерів, пов'язані із сумнівами у тому, що США продовжать фінансової підтримки України.

Кірбі також наголосив, що запит на додаткове фінансування на суму 60 мільярдів доларів було подане ще у жовтні. За його словами, сума допомоги була узгоджена з Україною, зважаючи на військові потреби.

Як повідомляв Голос Америки, від США, які очолюють міжнародну контактну групу з допомоги Україні у форматі "Рамштайн", вперше під час зустрічі не було оголошень про передачу зброї Україні.

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Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою. Таку заяву Блінкен зробив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.