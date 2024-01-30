Генсек НАТО Столтенберг приїхав в США: домовлятиметься про підтримку України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Вашингтона, щоб підготуватися до липневого саміту НАТО, на якому будуть прийняті важливі рішення щодо продовження підтримки України, посилення оборони і стримування НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав в США для підготовки до липневого саміту НАТО, на якому будуть ухвалені рішення щодо підтримки України. Про це Столтенберг написав у соцмережі X, інформує УНН.
Радий повернутися до Вашингтона, округ Колумбія, де ми готуємося до саміту НАТО, який відбудеться тут у липні. Ми ухвалимо важливі рішення щодо підтримки України, подальшого посилення стримування і оборони НАТО, а також нашої відповіді на посилення геополітичної конкуренції
Доповнення
На спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг заявив, що підтримка України- це інвестиції в безпеку Європи та США.
"Жорстока війна росії проти України наближається до дворічної позначки, і перемога росії додасть сил Ірану, Північній Кореї та Китаю. Це важливо для безпеки Європи і для безпеки Америки, тому підтримка України відповідає інтересам США", - вказав Столтенберг.
Він привітав зобов'язання президента Байдена продовжувати підтримку України з боку США і працювати з Конгресом для досягнення цієї мети.
"Фактично, те, що надають європейські союзники по НАТО і Канада в плані військової, фінансової та гуманітарної допомоги, перевищує те, що надають США. Тож це справді спільні зусилля всіх союзників НАТО по обидва боки Атлантики, і я впевнений, що всі союзники НАТО і далі надаватимуть допомогу, тому що підтримка України - це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку", -наголосив Столтенберг.
Додамо
Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою.