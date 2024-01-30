Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в США для подготовки к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты решения по поддержке Украины. Об этом Столтенберг написал в соцсети X, информирует УНН.

Рад вернуться в Вашингтон, округ Колумбия, где мы готовимся к саммиту НАТО, который состоится здесь в июле. Мы примем важные решения по поддержке Украины, дальнейшему усилению сдерживания и обороны НАТО, а также нашего ответа на усиление геополитической конкуренции - написал Столтенберг.

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На совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг заявил, что поддержка Украины - это инвестиции в безопасность Европы и США.

"Жестокая война россии против Украины приближается к двухлетней отметке, и победа россии придаст сил Ирану, Северной Корее и Китаю. Это важно для безопасности Европы и для безопасности Америки, поэтому поддержка Украины отвечает интересам США", - указал Столтенберг.

Он приветствовал обязательство президента Байдена продолжать поддержку Украины со стороны США и работать с Конгрессом для достижения этой цели.

"Фактически, то, что предоставляют европейские союзники по НАТО и Канада в плане военной, финансовой и гуманитарной помощи, превышает то, что предоставляют США. Поэтому это действительно совместные усилия всех союзников НАТО по обе стороны Атлантики, и я уверен, что все союзники НАТО и дальше будут оказывать помощь, потому что поддержка Украины - это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Столтенберг.

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В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без одобрения Конгрессом США финансирования для помощи Украине все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой.