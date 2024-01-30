Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в США для подготовки к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты решения по поддержке Украины. Об этом Столтенберг написал в соцсети X, информирует УНН.
Рад вернуться в Вашингтон, округ Колумбия, где мы готовимся к саммиту НАТО, который состоится здесь в июле. Мы примем важные решения по поддержке Украины, дальнейшему усилению сдерживания и обороны НАТО, а также нашего ответа на усиление геополитической конкуренции
Дополнение
На совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг заявил, что поддержка Украины - это инвестиции в безопасность Европы и США.
"Жестокая война россии против Украины приближается к двухлетней отметке, и победа россии придаст сил Ирану, Северной Корее и Китаю. Это важно для безопасности Европы и для безопасности Америки, поэтому поддержка Украины отвечает интересам США", - указал Столтенберг.
Он приветствовал обязательство президента Байдена продолжать поддержку Украины со стороны США и работать с Конгрессом для достижения этой цели.
"Фактически, то, что предоставляют европейские союзники по НАТО и Канада в плане военной, финансовой и гуманитарной помощи, превышает то, что предоставляют США. Поэтому это действительно совместные усилия всех союзников НАТО по обе стороны Атлантики, и я уверен, что все союзники НАТО и дальше будут оказывать помощь, потому что поддержка Украины - это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Столтенберг.
Добавим
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без одобрения Конгрессом США финансирования для помощи Украине все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой.
Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.
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