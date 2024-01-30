Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби
Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительные 60 миллиардов долларов, запрошенных в октябре, чтобы продолжить лидерство США в поддержке военных потребностей Украины в борьбе с Россией.
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов
Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.
Пхеньян имеет серьезные ресурсы: Буданов о сотрудничестве россии с КНДР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что россия пообещает передать Северной Корее ракетные технологии в обмен на увеличение поставок вооружений, поскольку Северная Корея имеет значительные запасы вооружений и промышленные возможности.
Украина, вероятно, уже завтра получит от США новейшие бомбы GLSDB - СМИ
Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая будет передана Украине в среду для усиления ее ударных возможностей.
Интернет-сбой в россии - это кибератака ГУР: украинцы "положили" сервер спецсвязи министерства обороны рф
Массовое отключение интернета в россии стало результатом кибератаки украинской разведки, которая вывела из строя сервер специальной связи, используемый Министерством обороны россии.
россия меняет генофонд Мелитополя: завезено около 100 000 гастролеров, военных, гастарбайтеров и других чужаков - Федоров
За последние два года российской оккупации население Мелитополя выросло примерно до 100 000 человек благодаря притоку российских военных, трудовых мигрантов и других иммигрантов, хотя более половины из первоначальных 150 000 жителей выехали. Мэр Иван Федоров заявил, что россия пытается "искоренить украинцев" в городе и "изменить генофонд нации".
Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации
Кабинет министров подал в парламент законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и службы путем снижения призывного возраста и уточнения обязанностей граждан.
Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП
Суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву до 29 марта, но уменьшил размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ
По данным Telegram-канала, на территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, причиной могло стать короткое замыкание.