Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби

В Белом доме заявили, что надеются на то, что несмотря на споры на Капитолийском холме, Конгрессу удастся согласовать дополнительное финансирование для Украины. Поэтому США смогут вернуться к мировому лидерству в поддержке Украины. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, передает УНН.

Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться к статусу мирового лидера в поддержке Украины. Но опять же, лидерам в Европе и других местах мира можно простить, что они думают, как им поддержать Украину в случае, если США не смогут этого сделать из-за того, что происходит на Капитолийском холме. - заявил Джон Кирби.

Детали

Такое заявление Кирби сделал в контексте вопросов о заявлениях мировых лидеров, связанных с сомнениями в том, что США продолжат финансовую поддержку Украины.

Кирби также отметил, что запрос на дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов был подан еще в октябре. По его словам, сумма помощи была согласована с Украиной, учитывая военные нужды.

Как сообщал Голос Америки, от США, которые возглавляют международную контактную группу по помощи Украине в формате "Рамштайн", впервые во время встречи не было объявлений о передаче оружия Украине.

Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины

Напомним

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без одобрения Конгрессом США финансирования для помощи Украине все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой. Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.