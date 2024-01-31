Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры

В Стамбуле Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу. Разговор состоялся в рамках Форума по восстановлению Украины. Говорили в частности о привлечении турецкого бизнеса к восстановлению Украины. О ходе встречи рассказали в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Говорим в частности о разработке предложений и проектных решений для акватории и морских портов Украины. Видим готовность компаний инвестировать в развитие морской логистики и инфраструктуры. Также - дороги. Турецкий бизнес имеет большой опыт, в частности в возведении Запорожского и Кременчугского мостов и зарекомендовал себя как надежный партнер. Готовы также к сотрудничеству в случае восстановления авиасообщения. - отметил Александр Кубраков.

Детали

Курбаков отметил, что турецкие государственные и бизнес-структуры имеют глубокую техническую экспертизу и опыт восстановления инфраструктуры после войн в Афганистане и Ираке.

У них также есть важная для Украины практика работы с международными финансовыми институтами и организациями.

Министр поблагодарил турецких партнеров за поддержку и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество.

Уверены, что такое взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать повышению экспортного потенциала обеих стран, расширению логистики и внешнеэкономических связей. Спасибо турецким партнерам за поддержку! - сказал Курбаков

Отмечается, что в рамках этого форума стороны создали рабочую украинско-турецкую группу по восстановлению (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) и наработали приоритетные направления сотрудничества:

восстановление дорожной инфраструктуры и строительство временных мостов и путепроводов на ключевых маршрутах;

проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры водного транспорта;

защита критической инфраструктуры и восстановление жилья;

авиация.

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Дополнительно

В украинском Министерстве восстановления напомнили, что в конце лета во Львове по результатам встречи на высшем уровне в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры.