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Турецький бізнес долучається до відновлення української інфраструктури

Турецький бізнес долучається до відновлення української інфраструктури

Київ • УНН

 • 33594 перегляди

На зустрічі обговорювалося залучення турецького бізнесу до реконструкції української інфраструктури, такої як морські порти, дороги та мости, з метою збільшення експорту та економічного співробітництва між двома країнами.

У Стамбулі Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу. Розмова відбулася в рамках Форуму з відновлення України. Говорили зокрема про залучення турецького бізнесу до відбудови України. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій  та інфраструктури України, передає УНН.

Говоримо зокрема про розробку пропозицій та проєктних рішень для акваторії та морських портів України. Бачимо готовність компаній інвестувати в розбудову морської логістики та інфраструктури. Також – дороги. Турецький бізнес має великий досвід, зокрема у зведенні Запорізького та Кременчуцького мостів і зарекомендував себе як надійний партнер. Готові також до співпраці в разі відновлення авіаруху. 

– зазначив Олександр Кубраков.

Деталі

Курбаков відзначив, що турецькі державні та бізнес-структури мають глибоку технічну експертизу та досвід відновлення інфраструктури після війн в Афганістані та Іраку.

У них також є важлива для України практика роботи з міжнародними фінансовими інституціями та організаціями.

Міністр подякував турецьким партнерам за підтримку та висловив сподівання взаємовигідну співпрацю.

Впевнені, що така взаємовигідна співпраця сприятиме підвищенню експортного потенціалу обох країн, розширенню логістики та зовнішньоекономічних зв'язків. Дякую турецьким партнерам за підтримку! 

 – сказав Курбаков

Зазначається, що в рамках цього форуму сторони створили робочу українсько-турецьку групу з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) та напрацювали пріоритетні напрямки співпраці:

  • відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах;  
  • проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту;  
  • захист критичної інфраструктури та відновлення житла;  
  • авіація.

Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад 23.01.24, 13:42 • 22972 перегляди

Додатково

В українському Міністерстві відновлення нагадали, що наприкінці літа у Львові за результатами зустрічі на вищому рівні у присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо відбудови інфраструктури.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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