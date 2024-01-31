На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  97258 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  118844 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  131364 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  133237 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  154258 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  163964 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  147327 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  138910 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  136173 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131298 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 21:01  •  13073 просмотра

Read in English

Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. В Минфине отметили, что поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение украинцев необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны

В Государственный бюджет Украины поступило около 390 млн долл. от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

По данным ведомства, финансовая помощь Японии в январе состоит из грантовой части средств на сумму 89,8 млн долл. в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE) и части средств займа объемом 300 млн долл. в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные потребности, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Добавим

Как сообщили в Минфине, проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке Правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Проект ARISE имеет целью поддержку доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
На відновлення та соціальну допомогу: Україна отримала від Японії близько 390 млн доларів
For reconstruction and social assistance: Ukraine received about $390 million from Japan
Новости по теме

На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. В Минфине отметили, что поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение украинцев необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны

Война •   •  13073 просмотра
На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Посол США в Украине похвалил Министерство цифровой трансформации и его министра Михаила Федорова за достижения в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении.

Война •   •  13558 просмотра
Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева завоевала свою первую в карьере бронзовую медаль на турнире Гран-при в Давосе, победив в своих поединках двукратного олимпийского призера и действующую чемпионку мира.

Спорт •   •  9490 просмотра
Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе

Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного

В ОП отреагировали на "заявления" об отставке Залужного и отметили, что "есть определенная стагнация по линии фронта и безусловно люди ищут какие-то там поводы информационные для того, чтобы возмутить общество и получить какой-то там определенный "хайп".

Война •   •  15084 просмотра
Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного

Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  11931 просмотра
Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей

Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.

Война •   •  17073 просмотра
Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей

Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Политика •   •  21808 просмотра
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ

Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина

70-летняя женщина погибла после того, как россияне обстреляли поселок Цукурино в Донецкой области из ракетных установок "Ураган".

Война •   •  22877 просмотра
Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина

путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд

Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.

Война •   •  24390 просмотра
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд

Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph

Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.

Война •   •  25930 просмотра
Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph