На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов
Киев • УНН
Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. В Минфине отметили, что поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение украинцев необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны
В Государственный бюджет Украины поступило около 390 млн долл. от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства, передает УНН со ссылкой на Минфин.
Детали
По данным ведомства, финансовая помощь Японии в январе состоит из грантовой части средств на сумму 89,8 млн долл. в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE) и части средств займа объемом 300 млн долл. в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).
"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные потребности, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Добавим
Как сообщили в Минфине, проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке Правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.
Проект ARISE имеет целью поддержку доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.
На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов
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