На відновлення та соціальну допомогу: Україна отримала від Японії близько 390 млн доларів

До Державного бюджету України надійшло близько 390 млн дол. від Японії в рамках проектів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства, передає УНН із посиланням на Мінфін.

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За даними відомства, фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. в рамках проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та частини коштів позики обсягом 300 млн дол. в рамках проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни" - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Як повідомили у Мінфіні, проект INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії та націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Проект ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.