Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал
Немецкий генерал заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы заменить потери и обновить армию. Он уверен в победе Украины в войне, и подчеркивает важность сохранения единства внутри страны.
В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших
Боевики напали на полицейский участок на северо-западе Пакистана, убив по меньшей мере 10 полицейских и ранив еще шестерых накануне выборов, которые состоятся на этой неделе.
От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ
Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.
В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии
Министры иностранных дел и образования Португалии прибыли в Украину с двухдневным визитом, чтобы подтвердить свою поддержку восстановлению Украины и обсудить помощь в борьбе с российской агрессией.
Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ
СБУ задержала чиновника Верховного суда, который оправдывал российскую агрессию и надеялся на скорую оккупацию Украины.
В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Очаков Николаевской области.
ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"
ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга".
На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика
Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.
Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения
Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга.