Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

Украина должна усилить мобилизацию как минимум по двум причинам - из-за потерь и чтобы обновить войско. Об этом сказал глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг, пишет УНН со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Детали

Генерал считает, что Украине придется усиливать мобилизацию, а также он также обратил внимание на необходимость восстановления подразделений, некоторые из которых находятся на фронте уже почти два года.

Украине, несомненно, придется мобилизовать больше солдат - хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем видеть. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении - сказал Фройдинг.

В то же время, он сохраняет оптимизм относительно хода военных действий в Украине, поскольку полагается на возможности ВСУ и единство партнеров. Он также отметил, что хотя некоторые могут считать, что боевые действия замерли, интенсивные операции продолжаются, с обеих сторон задействованы танки, артиллерия, пехота и беспилотники. Однако, ситуацию с поставкой боеприпасов Украине он назвал критической.

Но я оптимист, мы уверены в том, что украинские вооруженные силы могут сделать и достичь, потому что мы уверены в ценности нашей поддержки, и потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, которые имеют волю к настойчивости, чтобы достичь результата, которого мы все хотим. Она закончится, когда Украина победит в войне - сказал он.

По его словам, сейчас Украина и партнеры приступают к долгосрочному и структурированному развитию потенциала украинских вооруженных сил. При этом Германия берет на себя ведущую роль в одном из главных потенциалов - противовоздушной обороне.

Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

При этом генерал критически оценил сообщения о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, заметив, что "мы не можем заглянуть за кулисы".

Но, конечно, мы наблюдаем за этими дискуссиями между военным и политическим руководством. И, конечно, мы надеемся, что Украина сохранит единство, которое сделало ее сильной в защите своей страны в последние месяцы и годы - подчеркнул Кристиан Фройдинг.

Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия