Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил нападения россии на страны НАТО, если Украина потерпит поражение в войне. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Я предполагаю все сценарии и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Это не просто слова, брошенные на ветер. Я стараюсь их тщательно взвешивать - заявил он в интервью газете Super Express.

По словам министра, власти Польши готовятся к различным вариантам развития событий, в том числе и учитывая напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и Тихоокеанском регионе.

К каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и заполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важным является и индивидуальная экипировка солдат - сказал он.

Глава польского минобороны также отметил, что после прихода к власти новое правительство заключило контракты на поставку вооружений и оборудования стоимостью более 4 миллиардов евро, преимущественно с польской оборонной промышленностью.

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