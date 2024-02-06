Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года
Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан
Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии
Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области
Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.
Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира
Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.
Семенченко уволили из СБУ из-за слежки за журналистами "Bihus.Info", наказание ждет и других причастных к скандалу правоохранителей
Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили за слежку за редакцией новостного сайта Bihus. Info.
"Bihus.Info" обвинили СБУ в слежке за журналистами, в СБУ от обвинений открестились
Журналисты-расследователи BIHUS Info задокументировали, как сотрудники СБУ шпионили за их командой в загородном комплексе с помощью оборудования для наблюдения, а позже столкнулись с некоторыми из этих сотрудников возле здания СБУ; СБУ отрицала нацеленность на журналистов и утверждала, что расследует дело наркодилеров, связанных с работниками BIHUS Info.
Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко
российская армия обстреливает Херсон. Жителей призвали находиться в укрытиях.