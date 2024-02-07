Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав до більшої відповідальності Європи
Київ • УНН
Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликає до більшої відповідальності Європи у питаннях безпеки та співпраці.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликає до більшої відповідальності Європи. У довгостроковій перспективі на безпеку буде потрібно більше грошей. Європейці повинні тісніше співпрацювати. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.
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Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликав до більшої прихильності Німеччини та Європи до політики безпеки.
Потрібно заповнити "певний вакуум", який утворюється в США. Він торкнувся проблем отримання додаткових пакетів допомоги від США під час президентської кампанії в США,
Хойсген зауважив, що у довгостроковій перспективі на безпеку буде потрібно більше грошей. Європейці повинні тісніше співпрацювати.
Україна захищає нашу свободу, нашу безпеку,
Він також попередив про можливий напад росії на країни НАТО, у випадку поразки України.
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що росія може спробувати напасти на країни НАТО. Він заявив, що Польща готується до різних сценаріїв, включаючи напруженість в Європі, на Близькому Сході і в Тихоокеанському регіоні.
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