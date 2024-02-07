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Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав до більшої відповідальності Європи

Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав до більшої відповідальності Європи

Київ • УНН

 • 29442 перегляди

Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликає до більшої відповідальності Європи у питаннях безпеки та співпраці.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликає до більшої відповідальності Європи. У довгостроковій перспективі на безпеку буде потрібно більше грошей. Європейці повинні тісніше співпрацювати. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.

Деталі

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликав до більшої прихильності Німеччини та Європи до політики безпеки.

Потрібно заповнити "певний вакуум", який утворюється в США. Він торкнувся проблем отримання додаткових пакетів допомоги від США під час президентської кампанії в США,

- зазначив він.

Хойсген зауважив, що у довгостроковій перспективі на безпеку буде потрібно більше грошей. Європейці повинні тісніше співпрацювати.

Україна захищає нашу свободу, нашу безпеку,

- сказав Хойсген.

Він також попередив про можливий напад росії на країни НАТО, у випадку поразки України.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що росія може спробувати напасти на країни НАТО. Він заявив, що Польща готується до різних сценаріїв, включаючи напруженість в Європі, на Близькому Сході і в Тихоокеанському регіоні.

Україна переможе у війні, але зараз має посилити мобілізацію та зберегти єдність – німецький генерал05.02.24, 15:08 • 21792 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
natoNATO
vladyslav-kosiniak-kamyshВладислав Косіняк-Камиш
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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