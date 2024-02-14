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Глава НАТО: після критики з боку Трампа Європа заявила про готовність інвестувати в оборону 2% ВВП щорічно

Глава НАТО: після критики з боку Трампа Європа заявила про готовність інвестувати в оборону 2% ВВП щорічно

Київ • УНН

 • 22722 перегляди

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що європейські країни знаходяться на шляху до досягнення цільового показника оборонних витрат альянсу в 2% ВВП до 2024 року, і що США потребують союзників.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив у середу, що Європа досягає цільових витрат альянсу, і Сполученим Штатам потрібні союзники. Ця заява пролунала  через кілька днів після того, як Дональд Трамп зауважив, що Вашингтон може не захищати країни, які вкладають в оборону "недостатньо". Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Столтенберга, європейські країни трансатлантичного альянсу цьогоріч інвестують у оборону 380 мільярдів доларів, тож в цілому їхні витрати складуть приблизно 2% ВВП у 2024 році порівняно з 1,85% у 2023 році.

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Зазначимо, у суботу Трамп шокував європейців, натякнувши, що він заохочуватиме росію "робити все, що їм заманеться" щодо союзників по НАТО, які витрачають недостатньо. 31 союзник зобов’язався витратити 2% свого виробництва на оборону, однак не всі це зробили.

Я очікую, що цього року 18 союзників витратять 2% свого ВВП на оборону. 

 — сказав Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

Столтенберг додав, що загальні військові витрати встановлено на ще один рекордний рік після двох років повномасштабної війни росії проти України. Зазначається, що це число буде вищим, ніж минулого року.

Відповідаючи на запитання журналістів, пов'язані з суперечками навколо коментарів Трампа, Столтенберг сказав, що Сполучені Штати знають, наскільки оборонний альянс важливий для їх власної безпеки.

Сполучені Штати ніколи не воювали поодинці. … Критика, яку ми чуємо, стосується не НАТО, а того, що союзники НАТО не витрачають достатньо коштів на НАТО. 

 – сказав він перед зустріччю міністрів НАТО.

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Столтенбер  зазначив, що анонсоване підвищення військових витрат європейських союзників є доказом того, що це повідомлення було почуто.

На умовах анонімності дипломати сказали, що нова стратегія НАТО повинна включати подальше збільшення європейських витрат на оборону та розгляд тем, що представляють великий інтерес для США, таких як Китай та Індо-Тихоокеанський регіон, і обережне ставлення до Трампа.

Провідний радник Трампа з національної безпеки Кейт Келлог заявив Reuters у вівторок, що він буде наполягати на змінах НАТО. Адже якщо колишній президент повернеться до влади, це на його думку може призвести до того, що деякі країни-члени втратять захист від зовнішньої атаки.

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Члени НАТО постійно збільшують свої витрати на оборону після того, як російські війська анексували південний український півострів Крим і окупували частину Сходу України у 2014 році.

Додатково

Йенс Столтенберг також закликав контрольовану республіканцями Палату представників США прийняти "життєво важливий" багатомільярдний пакет військової допомоги для України, попередивши законодавців, що Китай підбадьориться, якщо росія виграє свою війну.

Я розраховую на те, що Палата представників погодиться на підтримку України, тому що це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку. … Європейський Союз не може захищати Європу. Вісімдесят відсотків витрат НАТО на оборону надходять від союзників НАТО, які не входять до ЄС. 

 - вкотре наголосив Столтенберг у коментарі Reuters.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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