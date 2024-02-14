Глава НАТО: после критики со стороны Трампа Европа заявила о готовности инвестировать в оборону 2% ВВП ежегодно

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Европа достигает целевых расходов альянса, и Соединенным Штатам нужны союзники. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как Дональд Трамп заметил, что Вашингтон может не защищать страны, которые вкладывают в оборону "недостаточно". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Столтенберга, европейские страны трансатлантического альянса в этом году инвестируют в оборону 380 миллиардов долларов, поэтому в целом их расходы составят примерно 2% ВВП в 2024 году по сравнению с 1,85% в 2023 году.

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Отметим, в субботу Трамп шокировал европейцев, намекнув, что он будет поощрять Россию "делать все, что им заблагорассудится" в отношении союзников по НАТО, которые тратят недостаточно. 31 союзник обязался потратить 2% своего производства на оборону, однако не все это сделали.

Я ожидаю, что в этом году 18 союзников потратят 2% своего ВВП на оборону. - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что общие военные расходы установлены на еще один рекордный год после двух лет полномасштабной войны России против Украины. Отмечается, что это число будет выше, чем в прошлом году.

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с спорами вокруг комментариев Трампа, Столтенберг сказал, что Соединенные Штаты знают, насколько оборонный альянс важен для их собственной безопасности.

Соединенные Штаты никогда не воевали в одиночку. ... Критика, которую мы слышим, касается не НАТО, а того, что союзники НАТО не тратят достаточно средств на НАТО. - сказал он перед встречей министров НАТО.

Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Столтенбер отметил, что анонсированное повышение военных расходов европейских союзников является доказательством того, что это сообщение было услышано.

На условиях анонимности дипломаты сказали, что новая стратегия НАТО должна включать дальнейшее увеличение европейских расходов на оборону и рассмотрение тем, представляющих большой интерес для США, таких как Китай и Индо-Тихоокеанский регион, и осторожное отношение к Трампу.

Ведущий советник Трампа по национальной безопасности Кейт Келлог заявил Reuters во вторник, что он будет настаивать на изменениях НАТО. Ведь если бывший президент вернется к власти, это по его мнению может привести к тому, что некоторые страны-члены потеряют защиту от внешней атаки.

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Члены НАТО постоянно увеличивают свои расходы на оборону после того, как российские войска аннексировали южный украинский полуостров Крым и оккупировали часть Востока Украины в 2014 году.

Дополнительно

Йенс Столтенберг также призвал контролируемую республиканцами Палату представителей США принять "жизненно важный" многомиллиардный пакет военной помощи для Украины, предупредив законодателей, что Китай приободрится, если россия выиграет свою войну.