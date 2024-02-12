Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам
По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.
В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели
В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.
Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста
В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция
Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.
Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным
Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.