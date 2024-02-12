Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  219822 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  275451 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  236626 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  281567 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  312547 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  246600 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  207300 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219769 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211425 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Новости по теме

Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Политика •   •  12731 просмотра
Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.

Общество •   •  15860 просмотра
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам

По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.

Экономика •   •  14887 просмотра
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам

В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели

В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.

Новости Мира •   •  11782 просмотра
В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели

Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.

Война •   •  14676 просмотра
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область

НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.

Война •   •  17252 просмотра
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать

Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.

Криминал и ЧП •   •  11443 просмотра
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

В оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.

Война •   •  22887 просмотра
Выдавал россиянам местных патриотов: в оккупированном Бердянске ликвидировали бизнесмена-коллаборациониста

Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал аналогичные преступления в отношении других городских чиновников.

Криминал и ЧП •   •  20120 просмотра
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя планировал убить других чиновников города - полиция

Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.

Политика •   •  21967 просмотра
Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным