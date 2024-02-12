Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными

Президент США Джо Байден назвал заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность, "ужасными и опасными". Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Признание Дональда Трампа, что он намерен дать путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, являются ужасными и опасными, - сказал Байден.

Детали

Президент США также предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.

Байден также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".

Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников