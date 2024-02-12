Байден назвав слова Трампа щодо НАТО жахливими та небезпечними
Київ • УНН
Президент США Джо Байден відреагував на заяви свого попередника Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам "заохотити" рф до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.
Президент США Джо Байден назвав заяви свого попередника Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам "заохотити" рф до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку, "жахливими та небезпечними". Про це повідомляє The Hill, пише УНН.
Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати путіну зелене світло для продовження війни й насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними,
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Президент США також попередив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.
Байден також назвав ці висловлювання очікуваними від людини, "яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє".
Нагадаємо
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. Білий дім назвав ці висловлювання "жахливими та божевільними".
Столтенберг відреагував на заяву Трампа про залякування союзників11.02.24, 19:13 • 40981 перегляд