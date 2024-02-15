Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
Как сообщается, в случае переизбрания Дональд Трамп будет подталкивать руководство Украины к переговорам с Россией, чтобы положить конец конфликту.
США запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия
США выведут на орбиту 6 спутников слежения, 2 из которых будут следить за гиперзвуковыми ракетами, а 4 - за истребителями, как объявил Пентагон.
В КНДР испытали ракету класса "земля-корабль"
Северная Корея испытала новую ракету класса "земля-корабль", которая пролетела над Японским морем более 1400 секунд и попала в целевой катер под наблюдением Ким Чен Ына.
Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль
Директор ФБР Кристофер Рэй совершил неофициальный визит в Израиль, где встретился с руководителями спецслужб, чтобы обсудить противостояние угрозам со стороны Ирана и Хезболлы.
Байден предоставил палестинцам временную защиту от депортации в США
Байден предоставляет временную защиту от депортации палестинцам в США на 18 месяцев.
США ввели санкции за экспорт в Иран товаров и технологий
В санкционный список попали два физических лица из Ирана и одно из ОАЭ, сообщили в американском Минфине.
Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ
В центре Москвы произошла стрельба, которая, как сообщается, была вызвана несчастным случаем с участием дочери главы так называемой Федерации бокса "ДНР", которая прибыла с вооруженными охранниками.
Bloomberg: Европа не сможет гарантировать свою безопасность еще около десяти лет
Европейские страны будут оставаться зависимыми от военной помощи США в сфере безопасности в течение следующего десятилетия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
В Курске пылает нефтебаза - россия заявила о попадании украинского БПЛА
Нефтебаза в Курской области России загорелась после того, как губернатор обвинил Украину в атаке на нее с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ермак обсудил с немецкой делегацией проведение Конференции по восстановлению Украины
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с немецкой делегацией, чтобы обсудить подготовку к июньской Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и создание совместных оборонных производств.