Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

В случае своего переизбрания экс-президент США Дональд Трамп будет подталкивать руководство Киева к переговорам с Москвой. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке конфликта с Россией, если вернется к власти в следующем году утверждают источники.

По их информации, советники бывшего лидера США обсуждают предложения по организации переговоров с участием Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в начале возможного второго президентского срока Трампа.

Подтолкнуть Киев к ним Вашингтон может своим обещанием сократить военную помощь. При этом ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию, предупреждают авторы статьи.

Кроме того, помощники Трампа обсуждают инициативу по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне могла применяться только к тем странам-членам, которые выполняют цели по взносам на оборону.

Глава НАТО: после критики со стороны Трампа Европа заявила о готовности инвестировать в оборону 2% ВВП ежегодно