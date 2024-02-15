Bloomberg: Трамп у разі переобрання підштовхуватиме Україну до переговорів
Київ • УНН
Як повідомляється, у разі переобрання Дональд Трамп буде підштовхувати керівництво України до переговорів з Росією, щоб покласти край конфлікту.
У разі свого переобрання експрезидент США Дональд Трамп підштовхуватиме керівництво Києва до переговорів із Москвою. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Трамп розмірковує над тим, щоб підштовхнути Україну до переговорів щодо зупинення конфлікту з Росією, якщо повернеться до влади наступного року
За їхньою інформацією, радники колишнього лідера США обговорюють пропозиції щодо організації переговорів за участю Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на початку можливого другого президентського терміну Трампа.
Підштовхнути Київ до них Вашингтон може своєю обіцянкою скоротити військову допомогу. При цьому її збільшення лише ризикує спровокувати Росію, попереджають автори статті.
Крім того, помічники Трампа обговорюють ініціативу щодо реформування НАТО таким чином, щоб стаття 5 статуту організації про колективну оборону могла застосовуватися тільки до тих країн-членів, які виконують цілі щодо внесків на оборону.
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