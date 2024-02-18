Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС

Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта стратегии вооружения ЕС. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении представить стратегию общей политики в отношении вооружений ЕС через три недели. В своем заявлении она выделила четыре ключевых направления.

Во-первых, фон дер Ляйен призвала Европу тратить больше денег на оборону, но при этом подчеркнула необходимость эффективного использования этих средств.

Во-вторых, она отметила потребность в совместных закупках и заключении рамочных контрактов для улучшения совместимости систем в ЕС.

В-третьих, президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость создания европейской вооруженной промышленности с рабочими местами и упомянула о производстве зенитных систем "Патриот".

В-четвертых, фон дер Ляйен отметила необходимость внимательного изучения потребностей Украины для целенаправленного использования ресурсов и подчеркнула, что ЕС должен действовать разумнее, чем россия. С этой целью Комиссия ЕС вскоре откроет координационный офис в Киеве.

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