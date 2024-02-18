Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта будущей стратегии ЕС в сфере вооружений: увеличение расходов на оборону, совместные закупки, укрепление европейской оборонной промышленности и координация с Украиной.
Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта стратегии вооружения ЕС. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.
Детали
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении представить стратегию общей политики в отношении вооружений ЕС через три недели. В своем заявлении она выделила четыре ключевых направления.
Во-первых, фон дер Ляйен призвала Европу тратить больше денег на оборону, но при этом подчеркнула необходимость эффективного использования этих средств.
Во-вторых, она отметила потребность в совместных закупках и заключении рамочных контрактов для улучшения совместимости систем в ЕС.
В-третьих, президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость создания европейской вооруженной промышленности с рабочими местами и упомянула о производстве зенитных систем "Патриот".
В-четвертых, фон дер Ляйен отметила необходимость внимательного изучения потребностей Украины для целенаправленного использования ресурсов и подчеркнула, что ЕС должен действовать разумнее, чем россия. С этой целью Комиссия ЕС вскоре откроет координационный офис в Киеве.
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Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС
Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта будущей стратегии ЕС в сфере вооружений: увеличение расходов на оборону, совместные закупки, укрепление европейской оборонной промышленности и координация с Украиной.
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