ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует открыть в Киеве инновационный оборонный офис и интегрировать Украину в оборонно-промышленные программы ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Мы работаем над тем, чтобы не было возможности обходить наши санкции и избегать ответственности за преступления. По мере того, как россия укрепляет свои удары по Украине мы также удваиваем свою военную поддержку Украине. Мы уже предоставили Украине 28 млн евро на военную поддержку и работаем над тем, чтобы создать специальный фонд для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает способности - рассказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС уже предоставил полмиллиона боеприпасов, а до конца года обещают передать один миллион.

Украина имеет способность защищаться и на будущее Украина также должна иметь возможность отражать и будущие нападения со стороны РФ - это очень важно для вашей безопасности и для безопасности ЕС. Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины - сказала фон дер Ляйен.

Также полная сообщила, что ЕС разрабатывает новую стратегию оборонной промышленности, которую представим через три недели.

Это будет первый шаг к интегрированию Украины в наши оборонно-промышленные программы. Мы учимся и от вашего опыта на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве" - заявила фон дер Ляйен.

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