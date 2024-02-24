ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен
Киев • УНН
ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.
Европейский Союз планирует открыть в Киеве инновационный оборонный офис и интегрировать Украину в оборонно-промышленные программы ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
Мы работаем над тем, чтобы не было возможности обходить наши санкции и избегать ответственности за преступления. По мере того, как россия укрепляет свои удары по Украине мы также удваиваем свою военную поддержку Украине. Мы уже предоставили Украине 28 млн евро на военную поддержку и работаем над тем, чтобы создать специальный фонд для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает способности
Она напомнила, что ЕС уже предоставил полмиллиона боеприпасов, а до конца года обещают передать один миллион.
Украина имеет способность защищаться и на будущее Украина также должна иметь возможность отражать и будущие нападения со стороны РФ - это очень важно для вашей безопасности и для безопасности ЕС. Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины
Также полная сообщила, что ЕС разрабатывает новую стратегию оборонной промышленности, которую представим через три недели.
Это будет первый шаг к интегрированию Украины в наши оборонно-промышленные программы. Мы учимся и от вашего опыта на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве"
Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС18 февраля 2024, 00:25 • 34275 просмотров
ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен
ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.
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