Єврокомісія після ініціативи спрямувати прибутки від активів рф на військове обладнання для України може подати пропозицію за два тижні - ЗМІ
Київ • УНН
Європейська комісія може протягом двох тижнів запропонувати використати прибутки від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України, пишуть ЗМІ.
Європейська комісія протягом двох тижнів може подати офіційну пропозицію щодо використання надприбутків заморожених російських активів після того, як голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн запропонувала використати ці гроші на закупівлі військового обладнання для України, повідомляє Euractiv, пише УНН.
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"Після затримок та відтермінувань європейські союзники України поспішають зібрати фінансові та промислові ресурси для забезпечення українців необхідними артилерійськими боєприпасами", - пише видання.
Вказується на "несподіваний крок" з боку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка днями припустила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України".
"За словами людей, знайомих з перебігом дискусій, виконавча влада ЄС може подати офіційну пропозицію протягом двох тижнів", - вказує видання.
"Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використаний для відновлення України - але насамперед має бути країна, яку треба відновлювати, тому такий крок мав би абсолютний сенс", - сказав дипломат ЄС.
Також очікується, що представники міністерств оборони та закордонних справ більш ніж 20 країн зустрінуться цього тижня у Парижі, щоб обговорити свою підтримку України.
Голова Єврокомісії запропонувала направити доходи від заморожених активів рф на закупівлі військового обладнання для України28.02.24, 12:29 • 24562 перегляди