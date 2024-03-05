ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину
Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.
Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС
Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.
"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине
Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Изнасиловали девушку во время захвата Харьковщины: будут судить двух российских военнослужащих
Полковника российской армии и его подчиненного, водителя, будут судить за изнасилование девушки во время оккупации россией населенного пункта в Харьковской области Украины.
Ермак обсудил с советником Байдена по нацбезопасности "чрезвычайно острую" потребность в усилении ПВО
Ермак обсудил с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и получил заверения, что США продолжат работать над увеличением финансирования.
Солдаты НАТО форсировали польскую Вислу в рамках масштабных учений по повышению боеготовности
Солдаты НАТО переправились через реку Висла в Польше в рамках масштабных военных учений по повышению боеготовности под названием Dragon-24.
Враг не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31, чтобы массированно их применять - Игнат
Противник не имеет достаточного количества ракет Х-59 и Х-31 для их массового применения, поэтому использует единичные ракеты для ударов по целям в Украине.
Руководитель Энергоатома оценил уровень угрозы на Запорожской АЭС
Глава "Энергоатома" оценил уровень угрозы на оккупированной Запорожской АЭС в 7-8 баллов по 10-балльной шкале из-за повышенных рисков от деградации оборудования и нехватки квалифицированного персонала под российским контролем.
ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов.
В Бродах на Львовщине возник пожар в церкви УГКЦ
В храме Кафедрального собора Пресвятой Богородицы и св. Текли Украинской Греко-Католической Церкви в г. Броды Львовской области произошел пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено церковное имущество.