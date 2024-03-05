ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Европейская Комиссия готовится предложить меры для перевода предприятий военно-промышленного комплекса в режим выпуска военной продукции. Как передает УНН, об этом пишет Reuters.

Детали

Отмечается, что меры должны быть представлены во вторник и они станут ответом ЕС на российское вторжение в Украину. Европейский комиссар по промышленному развитию Тьерри Бретон, в частности, предложит на рассмотрение членов ЕК рекомендации по увеличению закупок вооружений, произведенных европейскими компаниями.

Нам необходимо измениться и повернуться лицом к задачам военной экономики. Это, в частности, означает, что оборонная промышленность ЕС должна принять на себя дополнительные риски - заявил Бреттон.

Бретон также заявил, что Европе придется умножить усилия в обеспечении своей обороны ввиду вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, который поставил под сомнение обязательства США перед НАТО.

В нынешнем геополитическом контексте Европе предстоит взять на себя повышенную ответственность за свою собственную безопасность, независимо от результатов избирательных кампаний, которые могут меняться каждые четыре года - сказал Бретон.

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Ожидается, что пакет Бретона будет включать около 1,5 миллиарда евро до конца 2027 года. В то же время, этот пакет создаст правовую основу, которая позволит гораздо больше скоординированных расходов в последующие годы, если ЕС будет готов выделить эти деньги. Бретон призвал создать специальный фонд ЕС в размере 100 миллиардов евро для оборонных проектов.

Представители Еврокомиссии говорят, что хотят, чтобы Киев принял участие в предложенных новых схемах для увеличения совместных закупок и производственных мощностей, даже несмотря на то, что Украина не является членом ЕС.

Наша миссия здесь заключается в том, чтобы относиться к Украине почти как к государству-члену - сказал Reuters один из чиновников на условиях анонимности.

Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины - FT