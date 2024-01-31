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До кінця року ЄС передасть Україні мільйон артилерійських снарядів - глава міоборони Естонії

До кінця року ЄС передасть Україні мільйон артилерійських снарядів - глава міоборони Естонії

Київ • УНН

 • 31271 перегляди

Міністри оборони ЄС домовилися виконати свою обіцянку про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну до кінця року.

Міністри оборони країн ЄС вчергове обговорили постачання боєприпасів до України та домовились виконати свою обіцянку щодо мільйона снарядів для Києва. Про це на своїй сторінці у соцмережі Х заявив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, передає УНН.

Деталі 

Ми щойно домовилися з міністрами оборони ЄС, що виконаємо свою обіцянку поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів

- йдеться в дописі. 

За його словами, до кінця березня буде досягнуто показника в 500 тисяч снарядів, а до кінця року – 1,1 мільйона.

Він також підкреслив, що до кінця 2024 року виробничі потужності ЄС зростуть до показника у 1,5 мільйона

Довідково

У березні 2023 року ЄС розробив план із надання Україні мільйона артилерійських снарядів, одного з ключових озброєнь у повномасштабній російсько-українській війні. Його метою була поставка мільйона снарядів до березня 2024 року. 

Нагадаємо

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що ЄС планує виробити щонайменше 1,3 мільйона артилерійських снарядів до кінця цього року, пріоритет у поставках має надаватися Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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