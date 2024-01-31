До конца года ЕС передаст Украине миллион артиллерийских снарядов - глава миобороны Эстонии
Киев • УНН
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.
Министры обороны стран ЕС в очередной раз обсудили поставки боеприпасов в Украину и договорились выполнить свое обещание относительно миллиона снарядов для Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает УНН.
Детали
Мы только что договорились с министрами обороны ЕС, что выполним свое обещание поставить в Украину миллион артиллерийских снарядов
По его словам, до конца марта будет достигнут показатель в 500 тысяч снарядов, а до конца года - 1,1 миллиона.
Он также подчеркнул, что к концу 2024 года производственные мощности ЕС вырастут до показателя в 1,5 миллиона
Справочно
В марте 2023 года ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов, одного из ключевых вооружений в полномасштабной российско-украинской войне. Его целью была поставка миллиона снарядов до марта 2024 года.
Напомним
Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что ЕС планирует произвести не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года, приоритет в поставках должен предоставляться Украине.
До конца года ЕС передаст Украине миллион артиллерийских снарядов - глава миобороны Эстонии
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.
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